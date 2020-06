ONU organiza acordo mundial para combater desinformação em torno da Covid-19

Luís Felipe Soares



27/06/2020 | 23:58



A ONU (Organização das Nações Unidas), entidade internacional que busca promover a cooperação entre os países para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial, criou acordo para combater desinformação e notícias falsas durante a pandemia da Covid-19. O objetivo da iniciativa é que os participantes se comprometam a evitar que as chamadas fake news (notícias falsas, em tradução para o português) que envolvem o novo coronavírus de diversas maneiras sejam compartilhadas entre a população.

Segundo Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, é necessário “inundar” a internet com notícias verdadeiras sobre a pandemia e confiar na ciência. “A Covid-19 criou condições que permitem a disseminação de desinformação, notícias falsas e vídeos para fomentar a violência e dividir as comunidades”, diz trecho do documento.

No total, 132 países assinaram o acordo, com a iniciativa partindo de lugares como Austrália, Chile, França, Índia, México, Noruega, Senegal e África do Sul. Também apoiaram o projeto Estados Unidos, Israel, Argentina, Uruguai e Venezuela. O Brasil optou por ficar de fora do projeto internacional, assim como China, Cuba e Rússia.