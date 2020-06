Governo do Estado flexibiliza um pouco mais a quarentena no Grande ABC

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



26/06/2020 | 13:10



O Grande ABC foi classificado para a fase amarela do Plano São Paulo, que estabelece regras para a retomada da economia e das atividades em todo o estado durante a pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes. Nova classificação passa a valer a partir do dia 6.

Entre as mudanças, os estabelecimentos comerciais de todas as áreas autorizadas a funcionar passam a operar com a capacidade de 40% e o horário se estende para 6 horas diárias. Além disso, bares, lanchonetes, restaurantes e similares podem receber clientes, desde que em acomodações ao ar livre e respeitando protocolos de saúde, e a mesma regra vale para salões de beleza e barbearias.

Além das sete cidades, a Capital e os demais municípios da Grande São Paulo, com exceção da região oeste, que abrange o municípios de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, também mudaram para a fase 3 do programa, mas as demais regiões do estado continuam com a quarentena mais rigorosa. A classificação leva em conta diversos fatores, entre eles, o principal é a capacidade hospitalar e a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de cada região. Vale ressaltar que a quarentena segue em vigor e um novo período foi anunciado até 15 de julho.

São Paulo tem hoje 258.508 mil casos da Covid-19 confirmados. Do montante, 5.666 pacientes estão internados na UTI e 8.274 em leitos de enfermaria. Pacientes recuperados e que tiveram alta hospitalar somam 41.693 e 13.966 pessoas morreram.