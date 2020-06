Anitta deixa hospital após ser internada com trombose: Estou livre

26/06/2020 | 13:10



Anitta está de volta! Após ser internada em um hospital para tratar uma trombose, a cantora usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 26, para anunciar que teve alta. Em vídeos, ela apareceu de máscara e dançando no carro para contar a novidade.

- Olha a alta...é verdade! Estou livre, galera!, disse ela animada.

Após tranquilizar os seguidores, Anitta ainda anunciou que fará uma transmissão ao vivo para falar sobre a música Desce pro Play, que lançou em parceria com Mc Zaac e Tyga:

- Queria fazer a live ontem, mas não tinha condições. Estamos esperando o Tyga acordar para fazer, que ele está em Los Angeles. Vamos falar da música!

Anitta foi parar no hospital depois de ter uma trombose em uma das pernas. Felizmente, a doença foi diagnosticada em estágio inicial e a assessoria de imprensa da artista afirmou que o quadro é reversível:

Foi diagnosticada com uma trombose em uma de suas pernas e orientada a permanecer em observação de hoje (25/06) até esta sexta-feira (26/06), quando terá alta. A cantora passa bem e seu quadro é absolutamente reversível apenas com o tratamento adequado, dizia o comunicado do representante da cantora.