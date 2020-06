Bianca Andrade fala sobre carreira como apresentadora e revela planos de reprodução assistida: - Quero muito ser mãe

26/06/2020 | 13:10



Bianca Andrade se abriu sobre seus planos para o futuro em uma entrevista para a colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut. A influenciadora, que recentemente voltou à ativa em seu canal do Youtube com o programa Boca a Boca, revelou que considera a possibilidade de uma produção independente para realizar o sonho de ser mãe.

A produção independente é o uso de técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, para que a mulher possa engravidar sem a necessidade de um parceiro do sexo masculino.

A ex-BBB está solteira desde o término de seu relacionamento com Diogo Melim, e contou que não vê problemas em se tornar mãe solo:

- Cogito super. Tenho um espírito de liberdade, de independência. Ao mesmo tempo, quero muito ser mãe. Acho tão lindo ver como a minha mãe lida com as filhas. Família é quem está do seu lado. E meus amigos já são minha família. Seria uma criança felizona com os tios.

Prova de que Bianca realmente tem seus amigos em alto grau de consideração é que ela está morando com dois deles em sua nova mansão, em São Paulo.

Durante a entrevista, ela ainda falou sobre a experiência de morar em uma casa, ao invés de um apartamento:

- Eu nunca tinha morado em casa depois de adulta. Só bem pequena. Está sendo bem gostoso. Tenho contato com a terra. As coisas simples estão me deixando feliz, como tomar sol.

Sobre o novo conteúdo que está transmitindo diretamente do seu lar para o Youtube, a morena declarou que o retorno do público tem sido positivo, e que ela sente que terá seu apoio para seguir na carreira de apresentadora, inspirada pela história de Hebe Camargo:

- Me apaixonei pela história. Por ver que ela [Hebe] estava à frente do seu tempo e pela importância do que fazia em seu programa. Aí, me deu vontade de entrar mesmo nesse universo.

Bianca, que já afirmou se considerar uma das mulheres mais criticadas do país, também abordou as diferentes fases de sua vida e os procedimentos estéticos que realizou, alegando que não se arrepende de nada e que não entende o motivo de tanto julgamento.

Recentemente, ela foi alvo de certa polêmica na internet por conta das mudanças drásticas em sua aparência:

- Eu me achava a última bolacha do pacote. O que é que o povo fica achando ruim? Eu abraço todas as minhas fases. Nunca tive muito problema com isso. Foi outra época. Fui crescendo e pensando: Será que boto silicone? E botei. Agora vou arrumar isso. E arrumei. Mas não era porque estava me sentindo mal com aquilo. Foi mais no impulso. Hoje, eu penso um pouco mais. Mas não me arrependo de nada. Bola para frente.