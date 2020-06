A conectividade aérea entre Brasil e Estados Unidos, Argentina, Chile e Espanha foi praticamente nula em junho de 2020 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram apontados por uma pesquisa realizada em parceria pela plataforma Mabrian Tourist Int elligence e a Interamerican Network.

Em julho, há uma ligeira expectativa de recuperação, que no caso do mercado espanhol é claramente maior em comparação a julho de 2019. A partir de agosto, a programação dos 11 principais aeroportos do Brasil aponta recuperações em praticamente todos os mercados analisados, embora permaneça entre 20 e 40% abaixo do ano passado. A exceção são os voos para Argentina, que seguirão em baixa e serão 70% inferiores aos de agosto de 2019.

Percepção de segurança do turista em queda

Ainda de acordo com o estudo, o Índice de Percepção de Segurança (PSi) do Brasil, que leva em consideração fatores como violência, atentados, insegurança e ameaças à saúde, caiu mais de 40% entre fevereiro e junho de 2020.