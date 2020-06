Após acusação de violência sexual, Justin Bieber abre processo de mais de 100 milhões de reais na justiça

26/06/2020 | 12:10



Recentemente Justin Bieber recebeu duas acusações de estupro e abuso sexual. Após a polêmica, o cantor fez uma série de publicações em suas redes sociais negando as alegações. Agora, na última quinta-feira, foi noticiado pelo TMZ que Bieber também está processando os dois internautas que o acusaram.

De acordo com a publicação, o cantor alega que as acusações são factualmente impossíveis. Dessa forma, está processando as duas pessoas - nomeadas apenas como Danielle e Kadi - por difamação, considerando maliciosas as acusações de abuso sexual.

O site teve acesso aos documentos encaminhados à Justiça, em que Justin afirma ter evidências documentais indiscutíveis que provariam que as acusações seriam mentiras revoltantes fabricadas.

Pelo que parece, o cantor está pedindo 20 milhões de dólares, aproximadamente 107 milhões de reais, pelos danos, sendo dez milhões, cerca de 53 milhões de reais, para cada uma das duas histórias. No processo, Bieber ainda alega que os dois perfis seriam, na verdade, comandados por uma mesma pessoa. Ou então, as duas pessoas estariam num esforço coordenado para arruinarem sua reputação. Vish!

Na época das acusações, Justin namorava Selena Gomez, com quem já protagonizou algumas polêmicas. Atualmente, ele é casado com Hailey Bieber.