Rodrigo Hilbert se declara no aniversário de Fernanda Lima

26/06/2020 | 11:11



Após 16 anos juntos, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima continuam se amando profundamente. Prova disso são as declarações de amor públicas que o casal vive postando em suas redes sociais. E na última quinta-feira, dia 25, não foi diferente. A atriz está completando 43 anos anos de idade e ganhou uma homenagem de seu amado no Instagram.

Acompanhado de uma série de fotos em preto e branco, o post contou com uma legenda apaixonada:

Feliz aniversário, meu amor! Te admiro, te desejo, te quero para sempre!

Entre as imagens, Fernanda aparece amamentando a caçula Maria Manoela, com a pequena no colo, brincando com a menina na Toca da Maria, uma casinha de madeira, além de ser vista de rosto colado com o marido.

A dupla também é pai dos gêmeos Francisco e João.