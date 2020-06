Morando nos Estados Unidos, príncipe Harry revela o que sente mais falta da Inglaterra

26/06/2020 | 11:10



Após deixar a família real britânica e se mudar para os Estados Unidos, surgiram notícias de que príncipe Harry estaria achando a vida mais desafiadora. Logo começaram as especulações sobre o que ele estaria sentindo mais falta dos dias de realeza. Agora, essa pergunta foi respondida pelo próprio príncipe: foi o rugby inglês que mais deixou saudades na vida do marido de Meghan Markle!

Na última quarta-feira, dia 24, a federação inglesa de rugby publicou um vídeo no Instagram que falava sobre o que os times estavam fazendo para se manter ativos e unidos durante a pandemia, que em 20 de março acabou paralisando as atividades esportivas na Inglaterra. Logo no início das imagens, o Duque de Sussex presta seu depoimento no que parece ser a área externa de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos:

- Todos nós sentimos falta do rugby.

Em seguida, diversos atletas e membros da federação falam sobre o que mais sentem falta com a paralisação do esporte, como treinar, jogar e apoiar uns aos outros. Um dos personagens do depoimento afirma que a pandemia pausou o jogo, e então o príncipe volta à tela para outra afirmação:

- Mas ela [a pandemia] não tirou nosso espírito.

O vídeo revela então uma série de imagens e depoimentos sobre o que tem sido feito durante a quarentena, como treinos em casa e ações de arrecadação de alimentos para famílias afetadas economicamente pela crise do coronavírus. Algumas das imagens mostram também Harry interagindo com jogadores no vestiário e com crianças no treino de rugby.