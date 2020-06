Juros futuros acompanham alta do dólar e sobem em toda a curva

26/06/2020 | 10:56



As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam em alta em toda a curva nesta manhã, num reflexo direto da forte alta do dólar ante o real. Operadores ressalvam, no entanto, que a elevação das taxas ocorre em menor proporção que o fortalecimento do dólar, uma vez que o cenário para a renda fixa é relativamente tranquilo nesta sexta-feira.

No câmbio, pesa fortemente a cautela do investidor diante das afirmações do advogado Frederick Wasseff à revista Veja admitindo que escondeu o ex-assessor Fabrício Queiroz em seus imóveis, com a justificativa de "proteger" a família Bolsonaro.

Às 10h20, enquanto o dólar à vista subia 1,90%, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021 tinha taxa de 2,07%, ante 2,04% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 projetava taxa de 4,15%, ante 4,08% do ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2025 tinha a taxa elevada para 5,85%, contra 5,75% do ajuste anterior.