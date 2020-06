Festas juninas virtuais: veja eventos que serão realizados a distância

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



26/06/2020 | 10:18



A pandemia do novo coronavírus alterou os planos dos fãs de festas juninas e quermesses. Por conta das medidas de distanciamento social, os eventos foram adiados ou adaptados à nova realidade de distanciamento social do Brasil.

As organizações de festas famosas, como as de Campina Grande (PA) e São Luís (MA), decidiram usar a tecnologia para inovar, alterando o formato tradicional das comemorações, mas mantendo a festividade típica da época de São João.

Festas juninas virtuais

Campina Grande

A festa de Campina Grande, um dos maiores eventos da Paraíba, foi adiada de 5 de junho a 5 de julho para 9 de outubro a 8 de novembro. Entretanto, a organização agendou uma série de lives para celebrar a época junina virtualmente. Em 23 e 24 de junho, o público acompanhou apresentações de artistas como Elba Ramalho, Fabrício Rodrigues e Felipe Warley.

O próximo evento virtual está programado para 27 de junho, às 17h. O entretenimento musical fica por conta de Cavaleiros do Forró, Batista Lima, Ney Alves, Pedrinho Pegação, 3 do Nordeste e Capilé e Stella Alves. Transmitidos por meio do Instagram e do YouTube, os vídeos incentivam que os espectadores doem recursos para ambulantes e funcionários cadastrados na festa junina da cidade.

Caruaru

A cidade de Caruaru é lar do São João mais famoso de Pernambuco. Neste ano, o evento não terá os desfiles e o tradicional bolo de milho gigante. A organização decidiu celebrar a data de uma forma solidária. Por meio do site saojoaocaruarusolidario.com.br é possível doar alimentos e outros produtos para as pessoas que iriam trabalhar no evento – aproximadamente seis mil funcionários.

Mossoró

Todos os anos, a prefeitura de Mossoró, no Rio Grande do Norte, celebra o Pingo da Mei Dia (programado para 6 de junho, em 2020), que anima as ruas da cidade e dá início às comemorações juninas. Neste ano a festa foi virtual, realizada com uma live solidária no YouTube e nas redes sociais.

Em 26 de junho, às 19h, será possível assistir ao vídeo “A fogueira não pode apagar… regional incendeia”, sobre quadrilha. Já em 27 de junho o evento da cidade será encerrado com a live “Boca da Noite”, às 18h, com shows de artistas como André Luví, Renata Falcão Nataly Vox e João Netto Pegadão.

São Luís

A Secretaria de Cultura do Maranhão criou uma playlist de festa junina no Spotify. Além disso, a organização vai lançar uma minissérie chamada “Bumba Meu Maranhão – Patrimônio da Alegria”. Com 10 episódios, a obra deve abordar o folclore maranhense.

São Paulo

Em São Paulo (SP), o Centro de Tradições Nordestinas vai comemorar o São João de Nóis Tudim. Programado para os dias 26, 27 e 28 de junho, o evento terá vídeos online variados, desde dicas gastronômicas até aulas de forró. Para saber mais, acesse a página do evento no Facebook.

Maiores festas culturais do mundo

Na galeria, conheça as maiores festas culturais do mundo: