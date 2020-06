Tretas, triângulo amoroso e eliminação surpresa marcam o De Férias com o Ex Brasil

26/06/2020 | 10:10



Mais um episódio do De Férias com o Ex Brasil chegou com tudo! Na última quinta-feira, dia 25, foi ao ar o sexto episódio do reality show da MTV e, com ele, mais tretas, pegação e surpresas.

A chegada do ex-de Rafael esquentou o clima na casa e, rapidamente, um triângulo amoroso se formou. Isso porque, o recém chegado Matheus foi levado por Jarlles para um passeio e na ocasião ambos ficaram. Porém, ao chegar na casa, o novato teve a oportunidade de escolher um acompanhante para a suíte master e o sortudo da vez foi Rafa!

Calma, ainda tem mais! Rafa e Jarlles já haviam ficado antes de Matheus chegar e, mesmo com o mais novo ex, o casal não deixou de curtir. Será que esse triângulo vai para frente mesmo?

Mas nem em tudo são flores no De Férias com o Ex Brasil e a eliminação de um participante surpreendeu. Enquanto todos curtiam uma festa na área externa da casa, o tablet do terror apitou indicando que todos deveriam se dirigir à Cabine dos Segredos. Lá, os participantes tiveram que escolher alguém que estivesse fugindo da proposta do programa e o mais votado foi Diego, que deu adeus ao programa no famoso zero a zero.

Além disso, o sexto episódio entregou uma baita treta entre Flávia e Victor. Eles já haviam brigado em ocasiões diferentes, porém, dessa vez a coisa ficou ainda mais feia - principalmente por conta das ofensas.

A discussão começou depois que Flavia viu Victor conversando com Jéssica e não demorou até que xingamentos começassem, levando a morena a declarar:

- Você é moleque, falta muito para você ser homem. E [eu] sou mulherão mesmo, por isso eu te larguei. Se eu fosse menina, eu estaria com você. Você não passa de um moleque.

De quebra, outro casal também passou por um certo climão no sexto episódio. Scarlat chegou no programa e se envolveu com Igor para a alegria dos telespectadores. Porém, parece que as coisas não estão muito claras entre os dois.

- Bateu muito eu e o Igor, a gente se curtiu, mas ele quer que a gente não se envolva. Só que eu não posso jurar uma coisa dessas para uma pessoa, não tem como, afirmou ela. Vish...

Por fim, o reality terminou com a chegada de uma participante completamente inusitada! Sem mais nem menos, Igor recebeu a própria mãe na praia, gerando uma baita curiosidade em todo mundo para o próximo episódio.