Dólar dispara até R$ 5,43 com temor político após fala de Wassef

26/06/2020



O dólar acelerou a alta até a máxima de R$ 5,4340 no mercado à vista nesta sexta-feira. O responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, diz que o mercado repercute a capa da revista Veja, em que o advogado Frederick Wassef afirma que escondeu Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia, interior de São Paulo, para proteger Jair Bolsonaro.

"Gera temor porque as consequências das declarações de Wassef e das investigações são imprevisíveis", afirma. Mais cedo, segundo ele, o dólar já subia em linha com o exterior, com investidores preocupados com uma desaceleração da economia americana por causa do aumento de casos de covid-19 após a reabertura recente de alguns estados americanos. O dólar julho teve máxima a R$ 5,4375.