O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos opinou favoravelmente pela qualificação dos terminais pesqueiros públicos de Natal (RN), Aracaju (SE), Vitória (ES), Santos (SP) e Cananeia (SP) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A decisão consta de resolução publicada nesta sexta-feira, 26, no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o texto, o Ministério da Agricultura fica responsável por promover e acompanhar os procedimentos licitatórios das desestatizações dos terminais pesqueiros.