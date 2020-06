26/06/2020 | 09:06



O presidente Jair Bolsonaro encaminhou mensagem ao Congresso Nacional solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar 108/2020. O projeto obriga a Seguradora Líder, gestora do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), a repassar R$ 4,250 bilhões ao Sistema Único de Saúde (SUS). A mensagem está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 26. Na semana passada, o governo já tinha pedido ao Congresso que desconsiderasse o pedido de urgência para o projeto - o que acarretou na retirada da matéria da pauta de votação da Câmara.