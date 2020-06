Internada em hospital para tratar trombose, Anitta manda recado para quem vazou informação: Não foi dessa vez!

26/06/2020 | 08:10



Anitta deu um baita susto em seu público na última sexta-feira, dia 25. Horas antes de divulgar uma nova música em parceria com MC Zaac e Tyga, a cantora revelou ter sido internada em um hospital para tratar uma trombose. No Instagram, ela apareceu na cama de hospital e falou sobre seu estado de saúde, garantindo que já está tudo bem e que a doença foi diagnosticada em sua fase inicial.

- Seguinte, estou vendo as notícias saindo. Na verdade, não estou vendo, mas descobri por que me ligaram insistentemente para perguntar. Sim, estou no hospital, estou internada. Mas estou bem.Vou ter alta amanhã, o que eu tive foi uma trombose que já começou a ser tratada. Para quem sabe o que é trombose, sabe o perigo dessa doença. Então, por isso, precisei ser internada e ficar dentro do hospital;Quem sabe sobre trombose sabe que descobrindo a doença, tem tratamento e tal. A minha trombose está em fase inicial. Então, vai ficar tudo bem comigo. Amanhã estou indo dançar nos Stories, fazer live e promover o clipe novo [da música Desce pro Play]. Vamos ver a música aí e comemorar que estou viva. Então, sem vibe ruim. Estou bem e está tudo certo, disse ela.

Em comunicado, a assessoria de imprensa da funkeira esclareceu que o quadro é reversível e confirmou que ela terá alta nesta sexta-feira, dia 26:

A cantora @anitta foi diagnosticada com uma trombose em uma de suas pernas e orientada a permanecer em observação de hoje (25/06) até esta sexta-feira (26/06), quando terá alta. A cantora passa bem e seu quadro é absolutamente reversível apenas com o tratamento adequado, diz a nota.

Anitta também pediu aos internautas que parassem de especular sobre a doença, esclarecendo que seu método contraceptivo não influenciou no aparecimento da doença, que é caracterizada por coágulos que se formam nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, limitando o fluxo normal do sangue.

- Gente to recebendo mil mensagens de pessoas falando para parar de tomar anticoncepcional. Eu não tomo anticoncepcional, meu método contraceptivo não é hormonal. A gente não sabe da onde veio esse babado, só veio. Não fumo, não tomo anticoncepcional. Tá tudo bem, eu vou sair amanhã e faço um Stories dançando, rodando... Eu to muito bem, to ótima, to maravilhosa. Não foi dessa vez.

Incomodada como a sua internação foi revelada ao público, a cantora ainda mandou um recado para a pessoa que teria vazado a informação de que estava no hospital:

- Não foi dessa vez, hein! Tem um monte de gente me mandando mensagem, eu estou bem. Eu só queria o contato de quem passou essa informação para o público, para a imprensa, pra mídia, para mandar essa pessoa responder por mim. To aqui fazendo meu lançamento tão bonitinha e não falei para ninguém, para ninguém ficar preocupada, porque to aqui pensando na música: vamos botar a música, vai dar tudo certo esse lançamento mesmo eu estando aqui. Aí vem um abençoado e passa para as pessoas a informação, muito legal. Podia ter passado seu contato, seu número para falar: fala com essa pessoa que ela sabe mais de mim do que eu, ta babado!