Estreia no sábado, 27, às 22h, no Smithsonian Channel, a série Detetives do Esporte. Documentário explora alguns dos objetos e equipamentos que viraram relíquia ao fazerem parte de momentos históricos do esporte mundial, como a medalha de ouro de Muhammad Ali, nos Jogos Olímpicos de 1960, as bolas do jogo de basquete em que o americano Wilt Chamberlain bateu recorde de pontuação, em 1962, ou a bandeira americana usada pelo jogador de hóquei Jim Craig para comemorar a inesperada vitória sobre os soviético, na Olimpíada de 1980.

OS episódios também serão exibidos, aos domingos, no BandSports.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.