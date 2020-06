Família arrecada dinheiro para tratamento de jovem

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/06/2020



A família do auxiliar de produção Willy Aparecido Amaral, 31 anos, está realizando campanha de arrecadação de dinheiro para custear seu tratamento médico. No dia 7 de março, o jovem, que mora em Mauá, estava em Diadema ajudando primo a fazer obra em casa, quando sofreu grave acidente. Uma barra de ferro que ele segurava encostou em fio de alta tensão e forte descarga elétrica o derrubou. Amaral foi socorrido por um vizinho ao hospital e encaminhado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Depois de 60 dias e duas paradas cardíacas, foi diagnosticado com coma vigil, quando a pessoa passa a ficar em estado vegetativo.



Segundo a prima do rapaz, a assistente financeira Luana Amaral dos Santos, 26, os médicos disseram que a parte do cérebro que foi atingida é a que controla os movimentos, as emoções e os sentimentos e que ele não sentiria mais nada. Mas logo que foi para casa, Amaral deu sinais de que consegue sentir e interagir. “Ele tinha reações de dor, mexia os olhos, a boca, a mão, saíam lágrimas dos seus olhos. Então a gente acredita que se ele tiver acesso a tratamento, a fisioterapia, tratamento com fonoaudiólogo, ele possa se recuperar”, afirmou.



Sem laudo médico que ateste a possibilidade de recuperação, o convênio médico não cobre o tratamento intensivo para reabilitação e oferta, apenas uma vez por mês, sessões de fisioterapia. Há cerca de um mês, a família paga por sessões particulares de fisioterapia e observa progressos. “Ele esta mexendo a mão. Quando a gente pega no pé, ele sente e quando a gente pergunta alguma coisa e pede para ele responder piscando, ele responde”, relatou a prima.



Os familiares vão passar o rapaz em novo neurologista para tentar conseguir o encaminhamento para os exames. Até lá, segue pagando pelas sessões, na esperança de que Amaral recupere mais movimentos. Quem puder contribuir com a vaquinha on- line pode acessar o link vakinha.com.br/vaquinha/fisio-e-fono-para-o-willy .