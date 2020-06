Caminhão reforça combate aos pancadões em Diadema

Aline Melo

26/06/2020



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema ganhou importante reforço no combate aos pancadões, festas clandestinas que promovem aglomerações de pessoas. Um caminhão equipado com jato de água começa a ser utilizado no próximo fim de semana nas ações da guarda, que ocorrem em parceria com as polícias Civil e Militar.

A administração municipal explicou que o equipamento é próprio, patrimônio da Prefeitura, e que estava a serviço do Corpo de Bombeiros no posto de Diadema. A corporação realizou a aquisição de um veículo mais moderno e o que vai ser usado nas operações foi incorporado à frota da GCM.



Para o veículo ser colocado em operação, a Prefeitura investiu R$ 18 mil na adaptação e automação do canhão monitor (nome técnico do local por onde sai a água), com recursos oriundos do Fundo Municipal de Segurança Pública. A pintura e grades de proteção foram adquiridas por meio de parcerias com empresas do município.

Desde o início da quarentena, que visa reduzir o contágio do novo coronavírus, foram registradas 71 ocorrências de pancadões na cidade.



A administração ressaltou que a metodologia de trabalho empregada na concepção deste caminhão foi amplamente estudada, aplicando-se o uso diferenciado da força por meio de material de menor potencial ofensivo (água) e visando menor risco de lesão e efeitos colaterais, em todas as partes envolvidas nas operações de restabelecimento do sossego público.



NA REGIÃO

O Diário mostrou em 11 de maio que os pancadões persistem durante a quarentena em toda o Grande ABC. Segundo as prefeituras de Santo André, Diadema e Mauá, existem nos municípios 21 pontos viciados. Entre os dias 20 de março e 4 de maio, as duas primeiras cidades registraram 173 denúncias.