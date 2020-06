Sete cidades acumulam mais 30 mortes pela Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/06/2020 | 00:01



O Grande ABC segue acumulando números preocupantes relacionados à pandemia. Nas últimas 24 horas foram mais 30 mortes somadas às contas das sete cidades, que, desta forma, chegam a 1.046 baixas. Apenas em São Bernardo foram mais 12 perdas para a doença em um único dia – a cidade segue como a que mais teve vítimas fatais na região, agora com 334.



Santo André informou mais três mortes e agora tem 249, seguida por Diadema, com 212; Mauá, com 126; São Caetano, com 80; Ribeirão Pires, com 34; e Rio Grande da Serra, com 11 perdas.



Em relação aos contaminados, foram mais 742 diagnósticos positivos na comparação dos números enviados ontem pelas prefeituras por meio dos boletins epidemiológicos, com os dados de quarta-feira. São Bernardo também é a cidade com o maior número de positivados, com 7.557, seguida de Santo André (5.651), Diadema (2.975), São Caetano (1.852), Mauá (655), Ribeirão Pires (324) e Rio Grande da Serra (140).



Em contrapartida, as altas médicas também seguem crescendo diariamente. Ontem, mais 516 pessoas venceram a batalha contra a doença em todo o Grande ABC, sendo que a maioria está em Santo André, com 3.374, incluindo os que cumprem quarentena em casa. São Bernardo tem 2.636 recuperados, seguida de São Caetano (1.431), Mauá (300), Diadema (269), Ribeirão Pires (152) e Rio Grande da Serra (78).



No Estado, pelo segundo dia consecutivo foram registrados mais de 9.000 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, chegando a 248.587 pessoas com a Covid-19. O em 24 horas é de 9.765.



Ontem, São Paulo acumulou o segundo pior recorde do número de mortes confirmadas em apenas um dia: 407. O total de mortes passou de 13.352 para 13.759. Pela primeiro vez o acumulado de mortes no Interior do Estado, 6.677, ficou maior do que o registrado na Capital, 6.675.



O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, afirmou que os números estão dentro das projeções do governo feitas para este mês. O secretário executivo do Centro de Contingência do coronavírus, João Gabbardo, destacou que a taxa de incidência da doença por milhão de habitantes na Capital, 9.244, ainda é muito maior do que no Interior, que tem 3.728 pacientes com a doença para cada milhão de pessoas.



O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.141 mortes pela doença, elevando o total de óbitos a 54.971. Os dados foram compilados às 19h pela plataforma do Ministério da Saúde. É o terceiro dia seguido que o registro de vidas perdidas fica acima de 1.000. Também nas últimas 24 horas, as notificações de casos novos saltaram 39.483, elevando o total a 1.228.114.