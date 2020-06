Padres da região fazem segunda live musical hoje

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



26/06/2020 | 00:01



Quase dois meses se passaram da estreia do projeto Cantando a Esperança, que reuniu padres da Diocese de Santo André em live com o intuito de entreter o público com música e ajudar ao próximo. E quem quiser participar da segunda edição tem oportunidade hoje, a partir das 18h.



Para isso, os sacerdotes Cláudio Pereira Santos, Guilherme Franco Octaviano, Hamilton Gomes do Nascimento, José Aparecido Sousa, Marcos Vinicius Wanderlei da Silva e Vinicius Ferreira Afonso estão com repertório afinado. O evento pode ser conferido por meio do YouTube (Diocese de Santo André), Facebook (DioceseDeSantoAndre), Instagram (diocesedesantoandre) e pelo site diocesesa.org.br.



Durante o evento será disponibilizado um QR Code, meio pelo qual o interessado deve ler com o próprio smartphone para ser redirecionado para página de doações. Outras formas de ajudar serão apresentadas durante o evento. Todo valor arrecadado será voltado para compra de cestas básicas, kits de higiene e produtos essenciais que serão doados para comunidades carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelo Vicariato Episcopal para a Caridade Social.



Animado com o evento, o padre Vinícius diz que participar da primeira edição foi um misto de expectativa e de naturalidade. “Estes momentos de espiritualidade, descontração e fraternidade sacerdotal são frequentes entre nós e tidos em grande valor; faltava saber se seriam apreciados também pelo público, que manifestou de variadas formas sua satisfação”, explica.



Uma novidade desta edição é que haverá interpretação em Libras. E sobre o repertório, o padre Marcos Vinícius explica que será diferente do anterior, bem como a estruturação do evento. “Começaremos com um momento mais orante, depois teremos interação com a juventude e, por fim, muitas músicas religiosas e seculares, dentre elas algumas da tradição popular, Festa do Interior, Asa Branca, entre outras”, adianta.