Polícia apreende sabão em pó falso em mercado de pré-candidato de Mauá

26/06/2020



O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civil apreendeu 3.700 caixas de sabão em pó adulterado que estavam à venda no Lourencini Supermercados, da família do pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PSDB, José Roberto Lourencini. Segundo os investigadores, a apreensão ocorreu na terça-feira. Parte dos produtos estava nas prateleiras e era comercializada abaixo do valor de mercado – estava a R$ 7,89, enquanto o preço médio é R$ 10,50.

Um representante da Unilever, detentora da marca Omo, esteve no local para recolher algumas caixas para periciar. O restante foi lacrado pelos policiais para que não houvesse comercialização dos itens.

José Roberto Lourencini argumentou que o supermercado foi vítima no caso, uma vez que há nota fiscal do produto comprado. “Nosso mercado trabalha com lucro real, então trabalhamos com nota. Temos nota de tudo. Somos tão vítimas quanto quem comprou o produto. Já vi falsificação de bebida, de dinheiro, mas nunca de sabão. Vamos recolher todo os produtos da rede”, adiantou. “Eu abri uma caixa de Omo apenas umas duas vezes na vida. Nem sabia direito como era por dentro. Sabia que era uma caixinha com um pó azul que servia para jogar no chão”, adicionou o pré-candidato.

Lourencini se afastou temporariamente da direção da rede de supermercados da família para se dedicar à pré-campanha à Prefeitura de Mauá. Seu irmão, Rogério Lourencini, é quem administra os estabelecimentos.

Ao Diário, Rogério Lourencini também argumentou que o supermercado foi vítima no episódio. “Compramos sem saber de nada. Temos nota fiscal de tudo. Nós não compramos direto da Unilever, mas escolhemos alguns pontos de venda. Não vou saber indicar de onde comprei corretamente, mesmo com as notas fiscais. Isso é o Deic que vai ter que investigar”, discorreu. “Qualquer cliente que comparecer ao mercado com o produto, junto da nota fiscal, poderá receber o dinheiro de volta ou trocar por outra mercadoria.”