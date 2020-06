‘Sincericídio’ em ato em Ribeirão Pires

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/06/2020 | 00:01



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), inaugurou ontem, de forma virtual, o Parque Oriental. A solenidade recebeu a presença do secretário de Estado de Turismo, Vinicius Lummertz, e da deputada estadual Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, além de autoridades do município. A transmissão ao vivo foi mecanismo para evitar aglomeração, mas o foco, que era para ser o Parque Oriental, uma das principais obras de Kiko, foi outro. No vídeo foi possível ouvir vários comentários que repercutiram muito mal no meio político de Ribeirão e da região. Carla Morando, por exemplo, ao falar para Lummertz sobre como está a situação dos leitos de São Bernardo contra a Covid-19, disparou que Diadema e Mauá não dispõem de acomodações, além de admitir que houve “boom” de internações pós-flexibilização. “São Bernardo tem um mundo de leito, mas tem de atender outros municípios. Diadema não tem nada. Mauá (também)”, citou a tucana, em frase confirmada por Kiko na sequência. Na continuação da conversa, Lummertz mostrou desconhecer o Grande ABC. “Mauá fica aonde?”, indagou. “Aqui do lado, tudo junto”, disse Kiko. “Faz divisa com Ribeirão, com Santo André”, emendou Carla.

Taka

Em outro trecho, o secretário do Estado de Turismo, Vinicius Lummertz, é questionado sobre a importância do Parque Oriental para Ribeirão Pires. A indagadora não demonstra vergonha em personificar o empreendimento e em dizer que a intervenção é iniciativa do “nosso secretário de Obras, o Taka Yamauchi (PSD)” – o pessedista deixou a pasta no início do mês com objetivo de ser candidato a prefeito de Diadema. Lummertz, inicialmente, pergunta quem é o representante. Depois, induzido ao erro, responde: “Parabéns ao Taka e ao prefeito Kiko, a todos que se envolveram nesta obra. São componentes do sucesso”. Tal trecho do vídeo deve ser incluído no material de campanha de Taka.

Exemplo

O vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (PTB), que outrora criticou a realização de encontros políticos do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) e do vereador Humberto D’Orto, o Amigão (PSB), circulou entre as pessoas na inauguração virtual do Parque Oriental muitas vezes com a máscara utilizada de forma errada: pendurada apenas no queixo, com nariz à mostra.

Redução de salário

O gabinete do vereador Professor Minhoca (PSDB), de Santo André, foi informado que a comissão de justiça e redação da Câmara deu parecer favorável ao projeto do tucano e do vereador Almir Cicote (Avante) para a redução de 30% nos salários dos parlamentares, por três meses, para ajudar financeiramente nas ações de combate à Covid-19 no município. Com esse passo, ficará sob responsabilidade da mesa diretora pautar o tema. Mas a tendência é a de que o Legislativo entre em recesso na semana que vem sem analisar a proposta.

Timing – 1

O vereador Jorge Araújo (PSD), de São Bernardo, apresentou um voto de congratulações à atuação da equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) da cidade. Foi alertado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) de que este não era o melhor momento para tal afago, uma vez que o sargento Adriano Fernandes de Campos, da corporação do Baep de São Bernardo, é o principal acusado de matar o jovem Guilherme Silva Guedes, 15 anos, no domingo – o corpo do adolescente foi encontrado em Diadema com marcas de agressão. O parlamentar, entretanto, decidiu por prosseguir com a propositura. A Câmara aprovou o requerimento.

Timing – 2

Após o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, protocolar requerimento de convocação da direção da Enel para prestar esclarecimentos sobre o serviço prestado no Grande ABC, foi a vez de o deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), de São Bernardo, caminhar no mesmo sentido. Ele ingressou com pedido de reunião com o comando da Enel, na comissão de infraestrutura da Assembleia Legislativa, para que explique os motivos pelos quais aumentou o número de reclamações à atuação da empresa. Nishikawa argumentou que tem visto muitos moradores da região contestarem que a conta vem com o dobro do valor usual.