Evenson Dotto anuncia retirada da pré-candidatura ao Paço de Sto.André

26/06/2020 | 00:01



O empresário Evenson Dotto (MDB) retirou ontem a pré-candidatura a prefeito de Santo André. Em vídeo publicado nas redes sociais, o emedebista argumenta que deixa o projeto eleitoral por motivos profissionais e pessoais.



“Quero comunicar a todos vocês que, por motivos profissionais e pessoais, estou abandonando o projeto da pré-candidatura a prefeito em Santo André. Vou estar junto do projeto do MDB, em busca da mudança e da nova forma de pensar a cidade de Santo André. (Continuarei) Trabalhando bastante para que isso possa acontecer”, comentou. “Devido a essa nova fase da economia, do Brasil, os problemas profissionais e pessoais me fizeram tomar essa atitude”, emendou, em alusão aos reflexos da pandemia de Covid-19.



O Diário mostrou ontem, na coluna Cena Política, que o secretário-geral do MDB no Estado, deputado estadual Jorge Caruso, pediu para que o presidente do MDB de Santo André, Wagner Grillo, assuma a cabeça da campanha em território andreense. Grillo aceitou o desafio, mas pediu tempo para conversar justamente com Dotto, que estava com a pré-campanha em curso.



“O Grillo é pessoa extremamente dedicada, trabalha muito pelo partido, pensa e quer a renovação, com mudança e melhoria da nossa cidade”, disse Dotto, que agradeceu as lideranças partidárias e os pré-candidatos a vereador.