CBF e clubes projetam início de Brasileirão para fim de semana de 8 e 9 de agosto

25/06/2020 | 21:35



O Campeonato Brasileiro poderá começar a ser disputado em 9 de agosto. É com essa data-base que a CBF trabalha para iniciar o torneio após realizar uma reunião com representantes dos 40 times das duas primeiras divisões nacionais - o dia 8 de agosto é a data prevista para a Série B.

De acordo com a CBF, as datas básicas para o começo das competições foi proposta por Rogério Caboclo, presidente da entidade, recebendo o aval dos clubes participantes ao encontro nesta quinta-feira. A confederação ressalvou que será necessário ter o aval das autoridades de saúde.

Mas diante de algum veto por parte dos municípios, os clubes, com exceção de um dos 20 participantes do Brasileirão, o Athletico Paranaense, aceitariam a possibilidade de mandar seus jogos fora das suas cidades para viabilizar a disputa do torneio em locais onde estejam permitidas a liberação de eventos esportivos.

"O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF", revelou a confederação em nota.

A possibilidade de início do Brasileirão no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto poderá causar um conflito de datas com a disputa dos campeonatos estaduais - até agora, o Carioca foi o único que já recomeçou. Já a volta aos treinos dos clubes do Paulistão será em 1º de julho.

Além disso, certamente o torneio não se encerrará em 2020, com a CBF já avaliando que o torneio só terminaria em fevereiro de 2021. E o calendário ainda prevê a disputa da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana, competições todas já iniciadas e interrompida em função da pandemia do coronavírus. Inicialmente, o Brasileirão iria começar em 3 de maio.