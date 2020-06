Senadores pedem para adiar votação do PL das fake news para semana que vem

25/06/2020 | 20:19



Devido às mudanças feitas ainda nesta quinta-feira, 25, ao relatório de mais de 70 páginas do senador Angelo Coronel (PSD-BA) ao projeto das fake news, senadores pedem que a votação seja adiada para próxima terça-feira, 30.

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), disse há pouco que o próprio relator concorda com o adiamento.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), também pediu mais tempo. "Nós não precisamos desta pressa para mandar o texto para a Câmara. Vossa excelência (Davi Alcolumbre) poderia pautar esta matéria para a próxima semana, terça-feira, único assunto da pauta, e nós chegaríamos a um texto que pudesse de fato representar o sentimento do Plenário inteiro", disse.