Questões de ordem

25/06/2020 | 23:59



A quarentena gerada pelo avanço do novo coronavírus foi implantada pelo governo do Estado de São Paulo em 21 de março. No período de pouco mais de três meses muitas foram as perdas impostas à sociedade. Houve quem ficou sem emprego, sem renda, pois teve de fechar as portas do estabelecimento que lhe proporciona a sobrevivência e também quem chegou ao extremo de chorar a morte de um parente ou amigo.

A crise criada pela Covid-19, por outro lado, também sensibilizou muitos indivíduos e instituições a se mobilizar para proporcionar condições mínimas de sobrevivência aos que se viram duramente afetados pela pandemia. Iniciativas que fizeram a diferença na vida dos menos favorecidos. E que ficaram ainda mais vulneráveis com o crescimento do número de casos da doença.

Muitos destes gestos altruístas ganharam destaque nas páginas deste Diário e também em outros veículos de comunicação. Mostraram que, mesmo nas situações mais adversas, é possível que se faça alguma coisa em benefício do próximo.

A Covid-19, que certamente uma das piores moléstias já enfrentadas pela humanidade, jogou luz também sobre determinadas categorias profissionais. Além dos trabalhadores da área da saúde, que assumiram a linha de frente e, por consequência, sofreram várias baixas, agentes de segurança, entregadores e muitos outros que tiveram de se reinventar para exercer suas funções.

No vértice oposto, há um grupo que se omitiu e perdeu grande chance de mostrar valor. Trata-se dos integrantes de algumas das Câmaras da região. Justamente os vereadores, que precisam da confiança do povo para se elegerem, relutam desde o surgimento da Covid-19 em abrir mão de parte dos vencimentos em favor do combate ao micro-organismo. Em certos parlamentos municipais o assunto causa enorme ojeriza. <EM>Se não bastasse, nos últimos dias ainda apareceram parlamentares empenhados em transformar a doença em palanque. Invadindo hospitais, constrangendo pacientes e funcionários e usando as imagens captados em seus celulares para se promover.