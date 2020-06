Viação Guaianazes disponibiliza 11 ônibus novos à frota de Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 18:41



Santo André recebeu 11 novos ônibus que vão fazer parte da frota da cidade. Na tarde desta quinta-feira (25), o prefeito Paulo Serra (PSDB), acompanhado pelo diretor da Viação Guaianazes, Danilo Pinto, vistoriou os veículos, que vão substituir 11 coletivos mais antigos. "É a modernização do transporte público de Santo André. Estamos trazendo o que há de melhor no mercado. Ganhamos este reforço em momento importante, de retomada, dentro da nova normalidade", destacou Paulo Serra.

"O compromisso das empresas (de ônibus) foi repor a frota de acordo com a demanda. Além da quantidade de ônibus novos, dentro do programa permanente da modernização do transporte público, neste momento tem significado ainda mais importante. Apesar de temos evoluído à fase laranja (do Plano São Paulo de retomada), ainda não vimos a mesma proporação desta reação no transporte. Hoje estamos levando 31% do passageiros, e com a oferta em dobro. Então, quando tudo isso passar, os usuários do transporte público vão encontrar frota ainda mais moderna", complementou o prefeito.

Os 11 veículos de carroceria Caio são adaptados e contam com elevador central para cadeirantes. Eles foram financiados via banco Mercedes-Benz pelo valor de R$ 4 milhões. Com esta entrega, são 62 ônibus 0km ofertados à população andreense desde o início da gestão do prefeito Serra. Os veículos entregues nesta quinta-feira vão integrar a Linha I-02 (Jardim Ana Maria - Cidade São Jorge).