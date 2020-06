Santo André traz goleiro para sequência do Campeonato Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 18:23



A diretoria do Santo André anunciou na tarde de hoje a contratação do goleiro Ivan Soares, 35 anos, como reforço para a sequência do Campeonato Paulista. O experiente jogador possui passagens por clubes como Joinville, Chapecoense, Goiás e Paysandu.



Ivan terá a missão de substituir o também veterano Fernando Henrique, que surpreeendeu a diretoria ao anunciar a transferência para o Brasiliense, no início do mês. O jogador vinha sendo um dos principais destaques do Ramalhão, que lidera o Campeonato Paulista com 19 pontos, assim como o Palmeiras, mas leva vantagem nos critérios de desempate.



Assim como os outros 15 clubes da Série A-1, o Santo André aguarda a definição da retomada do Estadual, que deve ocorrer entre o fim de julho e o início de agosto. A partir da quarta-feira (1º) as equipes já têm autorização do governo do Estado para retomar os treinamentos.