Com dois jogadores em quarentena, Ponte inicia bateria de exames pré-treinos

25/06/2020 | 18:15



Após retorno dos jogadores a Campinas, a Ponte Preta deu início aos exames cardiológicos e das funções pulmonares no elenco. Para garantir o cumprimento das medidas sanitárias, a bateria de testes dos atletas foi dividida em três dias.

Dois jogadores não estão participando dos exames cardiológicos neste momento: o atacante Roger e volante Bruno Reis. Ambos tiveram casos de familiares próximos confirmados com coronavírus e, por isso, ainda não se reapresentaram na Ponte Preta.

"Nenhum dos dois apresenta sintoma, mas está em quarentena e vigilância clínica. Eles serão reavaliados na semana que vem", disse o diretor médico da Ponte, Roberto Nishimura.

No fim de semana, no sábado e no domingo, o elenco profissional será submetido aos testes de covid-19.