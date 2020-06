Empresa doa 30 toneladas de alimentos em São Bernardo

Da Redação



25/06/2020 | 17:55



O Grupo Wheaton, empresa líder nacional no fornecimento de embalagens de vidro para os segmentos de perfumaria, cosméticos e farmacêutico realizou ontem (24) a entrega de 2.000 cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo. Além das cestas básicas, que totalizam cerca de 30 toneladas de alimentos, foram entregues 1.500 cobertores.

De acordo com o Fundo Social, a pandemia de Covid-fez surgir um novo público que está em situação de vulnerabilidade social. Nesse grupo de pessoas estão trabalhadores e trabalhadoras informais que são chefes de família e perderam de maneira parcial ou integral a sua renda.

Gerente de recursos humanos e logística da Wheaton, Dener Goudinho explica que a parceria da empresa com a prefeitura para realizações de ações beneficentes é de longa data. “O período de pandemia infelizmente agravou a situação dos necessitados. E agora com a chegada do inverno a população de rua fica ainda mais vulnerável. Por isso a ideia de fazer essa doação é realmente atender as pessoas necessitadas nesse momento sensível”, afirma.

APOIO À COMUNIDADE

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), agradeceu o apoio da Wheaton e disse que a união de forças é essencial para que todos consigam passar por esse momento de dificuldade. “Não é a primeira vez que a Wheaton é parceira do povo de São Bernardo. A solidariedade é sempre importante e no meio de uma pandemia ela é mais importante ainda. Por isso eu fiz questão de comparecer para receber e agradecer essa doação”, pontuou.

A presidente do Fundo Social, Greice Picollo, destaca que a prefeitura possui desde 25 de março a Central de Recebimento de Doações que está atendendo cerca de 20 mil famílias atualmente. Greice pontua que a doação de cobertores já está integrando a Campanha do Agasalho, que tem recebido itens para o período de inverno. As distribuições dos produtos doados começarão já nas próximas semanas.

“As doações chegarão para as pessoas através das 50 entidades assistenciais que estão cadastradas junto à prefeitura. Cada uma mapeia um território da cidade, verifica quem está precisando e leva essa doação diretamente para as famílias”, salienta.