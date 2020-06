Vice-prefeita de Rio Grande é alvo de ataques homofóbicos pelo WhatsApp

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 16:40



A vice-prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata do PSD à Prefeitura neste ano, Marilza de Oliveira, foi alvo de ataques homofóbicos por WhatsApp na noite desta quarta-feira (24). Ela registrou BO (boletim de ocorrência) na delegacia da cidade.

A mensagem, anônima, diz que “não quero uma prefeita casada com outra mulher para representar meu município. Não sou homofóbico tampouco misógino. Sou cristão e a Bíblia não ensina casamento de iguais. Sou brasileiro e nossa Constituição diz, no artigo 226, que família é homem, mulher e filhos”. O STF (Supremo Tribunal Federal), entretanto, reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo desde 2011.

O ataque prossegue citando o ex-marido de Marilza, Mário Carvalho da Silva, ex-vereador e ex-prefeito da cidade, entrou em depressão por causa da pessedista – Carvalho morreu no fim de 2015. Também parte para o campo político, questionando Marilza, que foi vereadora antes de ser vice-prefeita, sobre projetos apresentados ao município e sobre processos judiciais aos quais responde.

No BO, Marilza argumentou que recebeu em seu celular as mensagens com conteúdo homofóbico e outros insultos acerca de sua conduta, “situações mentirosas que atingiram a honra da vítima”. Ela citou que outras pessoas, inclusive sua filha, Juliana, relatou ter contato com tal mensagem. Foram ao menos 12 números telefônicos diferentes com o mesmo conteúdo – a maioria com DDD 47, de Santa Catarina, mas havia registro de DDD 11 (São Paulo) e DDD 21 (Rio de Janeiro) –, o que indica a existência de disparo automático.



No Brasil, desde 2019, homofobia é considerado crime dentro da lei 7.716/89 (Lei de Racismo), inafiancável e imprescritível, podendo ser punido com um a cinco anos de prisão e multa.

Figuras políticas da cidade já manifestaram solidariedade a Marilza. Uma delas, o ex-prefeito Ramon Velásquez, pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo PT. “Recebi, agora há pouco, em meu celular, mensagem de cunho homofóbico e racista dirigida à vice-prefeita do município, professora Marilza. Repudio veementemente esse tipo de ataque baixo e vil contra quem quer que seja, pois infelizmente também já fui alvo de ataques sórdidos desde quando assumi a prefeitura em 2000 e que perduram até os dias atuais, com muitas mentiras a meu respeito. Me solidarizo com a vice-prefeita Marilza, a qual tem o meu respeito, e acredito que uma campanha eleitoral só deva ter espaço para o confronto de ideias e propostas de governo, deixando de lado esse tipo de baixeza. Espero que possamos fazer um debate em torno de propostas para o futuro de nossa cidade, pois é isso que o cidadão espera de sua classe política.”