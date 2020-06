Chevrolet Spin ganha novos itens de série

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



25/06/2020 | 16:18



A Chevrolet anunciou um novo pacote de equipamentos para a linha 2021 do Spin. Agora, todas as versões do modelo de sete lugares saem de fábrica com controle eletrônico de estabilidade e tração. A tecnologia de segurança melhora a dirigibilidade em condições extremas ao limitar a velocidade quando ela se torna incompatível com a trajetória ou a aderência do piso.

Outra novidade é o assistente de partida em aclive, muito útil em saídas de semáforos e manobras em planos inclinados. O item funciona com as configurações de câmbio automático e manual, ambos de seis marchas. O modelo também ganhou alerta de não afivelamento do cinto do passageiro (o do motorista já existia) e um novo grafismo do painel de instrumentos.

O controlador de limite de velocidade está disponível desde as configurações intermediárias. Em relação a parte mecânica, a principal alteração fica por conta da nova geração da transmissão automática de seis marchas, de funcionamento mais suave e eficiente. O sistema foi especialmente recalibrado para trabalhar em harmonia com o motor 1.8 SPE/4 ECO Flex de até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque.

A versão Activ, que oferece opções de cinco e sete lugares, recebeu algumas atualizações externas, como a gravata Chevrolet com fundo preto, exclusiva de configurações especiais da marca. O tom escuro também aparece nos acabamentos da grade frontal, das molduras centrais inferiores do para-choque dianteiro e traseiro além dos estribos laterais e do rack de teto em formato de “U”.

A linha 2021 do Spin chega às concessionárias nas próximas semanas em quatro versões: LS, LT, Premier e Activ. Além das cores tradicionais, o cliente poderá optar por um novo tom para a carroceria: Azul Eclipse.

