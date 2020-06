5 dicas para limpar corretamente eletrônicos e prevenir doenças

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/06/2020 | 16:18



Vírus e bactérias são a causa de diversas doenças e os equipamentos eletrônicos manuseados diariamente, quando não são devidamente higienizados, ajudam na proliferação dessas enfermidades. Tanto é que, de acordo com estudo de pesquisadores da universidade do Arizona, os smartphones podem conter dez vezes mais bactérias do que um banheiro.

Em tempos de atenção redobrada por causa da pandemia de covid-19, confira abaixo cinco dicas que vão ajudar você a limpar e conservar com mais facilidade e eficácia os seus equipamentos eletrônicos e se prevenir de doenças.

Aparelho desligado

Para começar qualquer limpeza, o ideal é sempre manter os equipamentos desligados e desconectados de tomadas e acessórios. Assim, evita-se possíveis acidentes e choques.

Produtos de limpeza doméstica

Nenhum produto de limpeza doméstica é adequado para a higienização de equipamentos eletrônicos, pois pode danificar o aparelho e os componentes do display, além de prejudicar o toque da tela nos que possuem tecnologia touch. Para reduzir o acúmulo de poeira e sujeira opte por produtos antiestáticos, como panos de microfibra para limpar tela e teclados

Produto no pano

O ideal é apenas umedecer o pano de microfibra para limpar telas com manchas. De preferência, sempre use panos macios que não soltem fiapos. Existem ainda produtos líquidos para a limpeza e higienização dos equipamentos. Esses podem ser usados, seguindo orientações do fabricante e em pequenas quantidades.

Lenços umedecidos de limpeza

Para quem busca praticidade, há ainda os lenços umedecidos de limpeza, como o ZEISS Screen Wipes, próprio para dispositivos eletrônicos como tablets, smartphones e computadores. O produto não possui função bactericida, mas tem secagem rápida, que auxilia na remoção de impressões digitais, poeira e gordura, proporcionando acabamento translúcido e sem riscos às telas.

Álcool etílico 70%

O álcool isopropílico ou etílico com concentrações em 70% é utilizado pelas assistências técnicas para a limpeza adequada de produtos eletrônicos. A composição com pouca água é diferencial, impedindo danos como oxidação das peças. No entanto, não pode ser jogado diretamente no dispositivo, o ideal é utilizar com um pano de microfibra. Além disso, essa concentração de álcool permite o combate a bactérias e vírus, como da gripe e o novo coronavírus.

