Maiara revela quantos quilos engordou na quarentena e relembra início da carreira

25/06/2020 | 16:11



Maiara, da dupla com Maraisa, fez uma live em seu Instagram nesta quinta-feira, dia 25, e respondeu diversas perguntas dos fãs a respeito de sua saúde, processo de emagrecimento, cirurgias plásticas e as críticas que recebeu no início da carreira por conta de sua aparência.

A cantora começou explicando que luta contra a balança há muito tempo, e que já chegou a pesar 85 quilos. Hoje em dia, apesar de estar com 57 quilos, fez alguns exames e descobriu que está com pouca massa muscular.

- Preciso perder muita gordura. Sou uma falsa magra, e preciso ganhar muita massa. E aí eu preciso fazer bastante musculação, coisa que nunca fiz na vida. Preciso ganhar massa muscular.

A cantora também revelou que bebeu durante todos os dias da quarentena e deu uma relaxada na dieta, e por isso acabou engordando aproximadamente quatro quilos. Quando um fã perguntou sobre as cirurgias plásticas que já realizou, a sertaneja não hesitou em listar tudo o que já fez e que gostaria ou não de fazer no futuro.

- Estou muito satisfeita. Fiz bariátrica, que foi muito bom pra mim, também fiz lipoaspiração, e coloquei silicone. Rinoplastia nunca fiz, não tenho vontade de fazer. Também não fiz bichectomia, mas tenho vontade de fazer sim.

A namorada de Fernando Zor também desabafou sobre as críticas que recebeu, por conta de sua aparência, no começo da carreira:

- Falavam que a gente nunca ia fazer sucesso porque éramos gordas. Como se isso importasse.