Moradora de Santo André compra chocolate com bicho e teia de aranha

25/06/2020 | 15:49



A auxiliar finaceira Maitê Gaspar, 30 anos, de Santo André, levou um susto ao ser chamada pela filha mais velha de 5 para mostrar a larva que encontrou no chocolate que a irmã de 2 anos e 10 meses estava comendo. “Além do bicho tinha teia de aranha no doce”, conta Maitê que, rapidamente encontrou em contato com o pediatra para saber como proceder. “Minha preocupação é que ela tinha comido quase todo o chocolate. O médico pediu para observar se apresentasse dores de barriga e vômitos.” Ela não apresentou até o momento.

O alimento da Arcor – com validade para 11 de julho de 2020 – foi comprado nas Lojas Americanas da Avenida Giovanni Battista Pirelli, em Santo André, na terça-feira (23). A Americanas respondeu ao Diário que ia “apurar o ocorrido”, porém Maitê contou que a gerente regional da marca já entrou em contato e pediu desculpas. “Ela disse que fizeram levantamento na loja para ver se achava outro com bicho e não acharam.” A andreense afirma que já está em contato com advogada e que vai tomar as medidas judiciais cabíveis.

Segundo Fernando Capez, secretário de Defesa do Consumidor, em casos como os da Maitê tanto o fabricante do chocolate como a loja que o vendeu têm responsabilidades e devem reparar os danos com possíveis tratamentos médicos, além de multa. “O conselho é que a cliente faça uma reclamação no site do Procon (www.procon.sp.gov.br) para que seja encaminhada equipe de fiscalização. Também é importante registrar boletim de ocorrência e manter o alimento – gravar vídeo - para que se realize possível perícia”, explica.