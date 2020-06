Grávida de 39 semanas, Mariana Weickert fala sobre diagnóstico de coronavírus: - Esperando negativar antes do Felipe nascer

25/06/2020 | 15:11



Mariana Weickert causou preocupação entre seus seguidores no início desta semana ao anunciar que foi diagnosticada com o novo coronavírus. A apresentadora, que está grávida do segundo filho, Felipe, revelou que todos em sua casa contraíram a doença, mas que felizmente os sintomas são brandos.

Já nesta quinta-feira, dia 25, Mariana usou seu Instagram Stories para dar mais detalhes sobre seu estado de saúde e revelar que está entrando na 39ª semana da gestação. A apresentadora espera que o filho nasça só após o seu teste voltar a dar negativo para a Covid-19, para que não haja uma contaminação vertical - de mãe para filho, por meio da placenta.

Nos stories, ela disse:

- Olha o tamanho da barriga. Sim, viro 39 semanas na sexta-feira. Estamos aqui firmes e fortes, sintomas ainda brandos, tudo certo com o diagnóstico, só naquela espera para negativar antes do Felipe nascer. Mas ele vai ficar aqui. Não tem mais para onde esticar, mas vai esticar.

Além de Felipe, Mariana também é mãe de Thereza, de dois anos, fruto do casamento com Arthur Ferraz.