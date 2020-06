Sabrina Sato revela que costuma ficar pelada em casa: Às vezes o Duda briga comigo

25/06/2020 | 15:10



Sabrina Sato é conhecida por sua espontaneidade e sua maneira leve de viver a vida - mesmo com a agenda sempre cheia. Em entrevista à colunista Patricia Kogut, ela contou que sua casa vive cheia, que sente que trabalha mais em casa, na quarentena, e que comprou um teste de coronavírus para que a filha, Zoe, fizesse.

Sato contou ainda que o banheiro é o refúgio quando precisa de paz:

Em alguns momentos eu corro para lá [risos]. Ainda assim, a Zoe invade, o Duda [Nagle] invade... E depois ele reclama que eu não fecho porta.

A apresentadora então contou que não vê problema em ficar pelada em casa:

Na minha gravidez, quando eu morava numa outra cobertura, me fotografaram [de topless] tomando sol grávida. E lá era bem distante de outros prédios. O corpo feminino passa por transformações na gravidez. Eu ganhei 18 quilos e ficava pelada tranquilamente. Na época, estava fazendo isso porque soube que era bom para os seios. Um tempo depois de isso ter acontecido, eu me mudei. Mas não ligo. Em casa, eu fico bem à vontade mesmo. Não tenho problemas com isso. Às vezes o Duda briga comigo: Olha o exemplo que está dando para Zoe!. Ele falou isso comigo ontem [risos]!

Sabrina Sato ao vivo

No próximo sábado, dia 27, Sabrina terá um desafio pela frente: pela primeira vez ela apresentará uma atração ao vivo - ou seja, sem ser gravada: a final do Made in Japão. Segundo o colunista Fefito, ela já está preparando o discurso para apresentar o vencedor da atração.