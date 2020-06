Paolla Oliveira se emociona com homenagem no Encontro e Felipe Andreoli elogia Fátima Bernardes: Um exemplo que levo até hoje

25/06/2020 | 15:10



A edição do Encontro dessa quinta-feira, dia 25, foi marcada por situações emocionantes. Além de completar oito anos, o programa trouxe uma conversa com Paolla Oliveira, que recebeu uma homenagem tocante e afirmou que o período de quarentena na pandemia do coronavírus a deixou mais sensível.

O programa exibiu uma série de fotos da infância de Paolla, uma das quais a atriz aparece ao lado de Helaine, filha de sua madrinha Helena. Paolla explicou:

- Essa é a Helaine. A mãe dela, Helena, devia estar cuidando de mim para minha mãe trabalhar. Minha mãe às vezes trabalhava em dois empregos. Essa foto me traz lembranças de um passado não tão fácil, mas cheio de amor.

Em seguida, o programa exibiu um vídeo de Helena mostrando um gatinho de brinquedo da atriz e contando histórias, junto a Helaine. Paolla se emocionou:

- É pra fazer chorar aqui, né? Estou aqui, não consigo falar quase nada. É difícil falar desse momento, ele deixa a gente muito sensível. Quando relembro uma história como essa, dá mais vontade de viver, de ser melhor e de ser um exemplo melhor o tempo todo. Sou muito grata a essa família.

Já nas redes sociais, o programa recebeu homenagens de Felipe Andreoli, que foi parceiro de Fátima Bernardes no começo do Encontro e hoje está no Globo Esporte. O jornalista comemorou os oito anos do programa, e agradeceu pela oportunidade de ter participado de uma parte dessa história, além de direcionar elogios à Fátima:

Oito anos de Encontro! Muito orgulho de ter feito parte dessa história. Lembro como se fosse hoje de todas as conversas e ansiedade pra que essa chance se tornasse realidade. Sou muito grato pela oportunidade e pela experiência que adquiri como apresentador. Aprender a jogar com as câmeras, deixar o outro falar (Fátima faz isso muito bem!) e de poder observar a liderança leve e positiva da Fátima. Independentemente do que acontecia no mundo externo ela sempre estava lá, com uma mensagem positiva e animada pra cada dia de programa. Uma aula, um exemplo que levo até hoje!

Felipe revelou ainda que, antes de ser admitido no programa, sofreu um pouquinho, mas no final deu tudo certo:

Um jantar com a Fátima, Maurício Arruda e Boninho ajudou na decisão. Recordo que o Maurício comentou que o Boninho disse: mas esse cara só fala de Esporte! Minha sorte que o Arruda e a Fatinha também gostam de esporte e convenceram ele.