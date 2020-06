Zeca Camargo é cotado para substituir Luís Ernesto Lacombe em matinal da Band, diz revista

25/06/2020 | 14:10



Após a notícia da contratação de Mariana Godoy pela Band, parece que o clima ficou tenso nos bastidores da emissora.

Segundo a Veja, após Godoy chegar para, entre outros projetos, possivelmente assumir a apresentação do Aqui na Band ao lado de Luís Ernesto Lacombe, o diretor da atração, Vildomar Batista, que emplacou sua esposa, a consultora de moda Nathália Batista, como apresentadora após a demissão de Silvia Poppovic, teria pedido demissão no mesmo dia, a última quarta-feira, dia 24. Vildomar teria descoberto pela imprensa a contratação de Mariana.

Agora sem o diretor, o futuro da atração é incerto, e reprises do programa devem ser exibidas até pelo menos a semana que vem.

A revista diz ainda que a Band estuda dois nomes para substituir Lacombe no próximo programa matinal que deve estrear no lugar do Aqui na Band: Zeca Camargo e Dony de Nuccio.

Procurada, a assessoria de imprensa da emissora confirma apenas que o programa passará por uma reformulação.