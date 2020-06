Fernanda Gentil também apresentará 'Encontro' em férias de Fátima Bernardes

25/06/2020 | 13:44



Fernanda Gentil anunciou em seu Instagram nesta quinta-feira, 25, que apresentará o Encontro com Fátima Bernardes durante alguns dias do mês de julho.

"Fátima Bernardes vai sair de férias por duas semanas e a Patrícia Poeta vai cobrir uma semana das férias dela e eu a outra", afirmou a apresentadora, que deve estar à frente da atração entre os dias 13 e 17 do próximo mês. "Vou fazer o Encontro e logo em seguida a Fátima volta de férias. Vou ter cinco dias desse desafio imenso. Se eu não atrapalhar já estou feliz!", concluiu.

Fernanda Gentil trocou a área de esportes pelo entretenimento da Globo no fim de 2018. Desde então, ela esteve no comando do Se Joga, tirado da programação pouco depois do início da pandemia, e atualmente integra o É de Casa, aos sábados.

A Globo confirmou a presença de Fernanda Gentil na atração e informou que o retorno de Fátima Bernardes está previsto para o dia 20 de julho.