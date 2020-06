Prepare em casa os pratos tradicionais da Ilha da Madeira

Redação

Do Rota de Férias



25/06/2020 | 13:48



A gastronomia portuguesa é uma das mais famosas do mundo. Na Ilha da Madeira, um dos arquipélagos mais famosos do país, não poderia ser diferente. O melhor de tudo é que não é preciso viajar até lá para provar delícias como bolo de caco, espetada e queijada. Veja como fazer em casa.

Pratos tradicionais da Ilha da Madeira

Bolo do caco

Soren Lauridsen- Divulgação Bolo do caco

O nome engana: o bolo do caco, na verdade, é um pão. Redondo e achatado, é crocante por fora e macio por dentro e, para prepará-lo, são necessários cinco ingredientes:

– 2 kg de farinha de trigo;

– 500 g de batata-doce;

– 50 g de fermento biológico;

– água;

– sal.

O primeiro passo é cozinhar as batatas-doces em água até que fiquem bem macias e amassá-las com um garfo. A água em que a batata foi cozida será usada mas, antes disso, deve-se acrescentar sal a gosto.

Depois, é preciso misturar as batatas-doces amassadas com a água usada em seu cozimento e o fermento. Acrescente 1,5 kg da farinha de trigo aos poucos, adicionando mais água se necessário. Quando estiver no ponto, a massa deve grudar no dedo.

A massa deve então ser modelada em formato de discos com cerca de 3 cm de altura e 10 cm de diâmetro. O trigo sobrado deve ser polvilhado em torno deles para que não grudem.

Na Madeira, o bolo do caco é assado sobre uma pedra de basalto conhecida como caco – o que explica o nome da iguaria. Em casa, não será possível seguir essa parte da receita à risca, mas o pão também ficará gostoso assado no forno tradicional. Pré-aqueça o forno em temperatura alta e asse os pães por cinco minutos de cada lado e estará pronto! É comum comê-lo com uma manteiga misturada com alho e salsa.

Queijada

Divulgação – Visit Madeira Queijada

As queijadas são um tipo de bolinho muito popular entre os moradores da Madeira. Os ingredientes necessários para prepará-las são:

Massa

– 250 g de farinha de trigo;

– 250 g de manteiga;

– 2 colheres de sopa de açúcar.

Recheio

– 500 g de queijo tipo ricota;

– 500 g de açúcar;

– 12 gemas de ovos;

– 2 claras.

Para a massa, é necessário peneirar a farinha com o açúcar, acrescentando a manteiga e misturando. Ela deve repousar por quatro ou cinco horas.

Já para o recheio, deve-se passar o queijo por uma peneira fina, adicionar o açúcar e mexer bem. Coloque as gemas uma a uma, misturando, e depois as claras. Bata até que fique homogêneo.

Estenda a massa de forma que fique fina e corte quadrados. No centro de cada um, coloque uma colher do recheio. Dobre as pontas da massa, deixando o meio visível.

Por fim, coloque as queijadas em uma forma forrada com papel-manteiga, e leve-as ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos, até que fiquem douradas.

Bifes de atum

O atum é um peixe abundante nos mares que rodeiam a Madeira, o que o torna muito popular na culinária local. Como é relativamente fácil de ser achado no Brasil, fica fácil reproduzir a receita em terras brasileiras. Na ilha, os madeirenses cortam o atum em bifes e preparam o chamado “molho de vilão”.

Para fazê-lo em casa, primeiro é preciso trabalhar no molho: vinagre, azeite, orégano e pimenta devem ser misturados com alho e cebola picados. Depois, corte os bifes de atum e tempere-os com sal, pimenta e um pouquinho de azeite.

Eles são então grelhados até ficarem corados por fora e rosados por dentro. Por fim, basta regar o bife com o molho e servir com os acompanhamentos desejados.

Espetada

Francisco Correia – Divulgação Espetada

A espetada é o churrasco madeirense. Para prepará-la, use contrafilé, folha de louro verde, alho e sal grosso.

Primeiro, corta-se a carne em cubos. Depois, é a vez de esmagar o alho (sem descascar) e colocar em um recipiente com as folhas de louro e o sal grosso, acrescentando a carne e deixando-a descansar por alguns minutos, para absorver o tempero.

Por fim, coloca-se os pedaços de carne em espetos. Na Madeira, são usados paus de louro verde, mas vale fazer com espetos comuns. Leve-os ao fogo e asse até o ponto desejado. A espetada costuma ser servida com bolo do caco e manteiga de alho.

Pudim de maracujá

Academia das Carnes – Divulgação Pudim de maracujá

As frutas são verdadeiras estrelas da Ilha da Madeira. Um passeio pelo Mercado dos Lavradores deixa isso bem claro, já que o local é cheio de frutas diferentes, coloridas e exóticas, até mesmo para os brasileiros, que conhecem bem os sabores tropicais.

Na Madeira, o maracujá é usado para fazer um delicioso pudim. Os ingredientes são:

– 6 maracujás (na Madeira, utiliza-se o maracujá roxo, mas pode-se usar o amarelo, mais comum no Brasil);

– 1 lata de leite condensado;

– 250 ml de nata;

– 300 ml de água;

– 1 pacote de gelatina sem sabor ou de abacaxi;

– 2 colheres de sopa de açúcar.

Prepare a gelatina e, enquanto ela esfria, corte os maracujás, retire a polpa das frutas e bata-as no liquidificador. Junte esse “suco” com o leite condensado e acrescente à gelatina.

Separadamente, bata a nata em uma batedeira até ficar com a consistência firme. Adicione à mistura e mexa até que fique homogêneo. Deixe na geladeira por algumas horas antes de servir.

