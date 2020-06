Spice Girls estão planejando turnê mundial para 2021, comemorando 25 anos da formação do grupo, afirma jornal

25/06/2020 | 13:11



Os boatos de retorno das Spice Girls sempre deixam os fãs ansiosos por uma notícia oficial. Algumas vezes as expectativas se provaram reais, como nas ocasiões em que elas se apresentaram em 2017, 2012 e 2019, esta última ocasião sem a presença de Victoria Beckham. Agora, o jornal The Sun alega que o grupo está se preparando para uma nova e última turnê em 2021, para comemorar os 25 anos de formação do grupo.

De acordo com o veículo, Geri Horner, Mel B, Mel C e Emma Bunton tem planos de fazer uma grande turnê mundial no próximo ano, passando pela América, Europa e Austrália, enquanto também fazem um filme sobre a ocasião. Apesar disso, o jornal afirma que Victoria Beckham ainda se recusaria a participar mesmo tendo ganho mais dinheiro com a banda do que sua marca de moda no ano passado.

Uma fonte próxima a Mel C teria informado que as conversas e planejamento da turnê estão ocorrendo por um grupo de WhatsApp chamado Spice Girls Tour 21 e chamadas de vídeo, por conta da pandemia do novo coronavírus. A fonte conta ainda que a principal força para que o evento aconteça vem de Mel C, que completou sua turnê solo este ano:

Vai ser um ano enorme e as meninas estão animadas. Depois de todos os problemas com o coronavírus, realmente precisa haver algo pelo que se esperar, e elas querem assumir o ano de 2021 com uma turnê. Elas estão chegando aos 50 anos de idade e querem fazer isso enquanto ainda estão em forma para os fãs. [A turnê de 2019, no Reino Unido] provou o quão alta é a demanda por mais [shows].

A turnê do ano passado rendeu um lucro de cerca de 200 milhões de libras esterlinas, algo em torno de 1 bilhão e 320 milhões de reais.