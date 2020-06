J Balvin é criticado na web após fãs atribuírem conotação sexual a fala dele sobre Shakira

25/06/2020 | 13:10



Eita! J Balvin deu o que falar na madrugada desta quinta-feira, dia 25, e o motivo não é nada bom. Pelo que parece, o cantor está sendo cancelado por alguns internautas depois de ter feito um comentário polêmico sobre Shakira durante um bate-papo ao vivo com a revista Billboard.

Na companhia de Maluma e o grupo Black Eyed Peas, que recentemente lançou o álbum Translation, J Balvin chamou a atenção depois que Will.i.am foi questionado sobre as parcerias do projeto musical, que contou apenas com parcerias com latinos.

- Com quem você teve de ser mais flexível? Maluma ou José?, perguntou a entrevistadora.

- Precisei ser mais flexível com a Shakira, respondeu Will.i.am.

Na sequência, J Balvin começou a gargalhar, dizendo:

- Eu nunca trabalhei com a Shakira, mas imagino que deve ser assim? Então essa pergunta vai para vocês. Vocês podem falar sobre isso, disparou Balvin.

Visivelmente desconfortável com a reação dos colegas diante de seu comentário, o vocalista do Black Eyed Peas acrescentou:

- Mas eu aprendi com ela! Porque o jeito que ela faz as coisas é como uma aula.

- Tipo 1, 2, 3, brincou Maluma.

Will.i.am, então, explicou sua colocação:

- Número um, acho que podemos consertar isso dessa maneira, aqui estão minhas anotações sobre isso. Já no segundo ponto, gostaria que você fizesse isso, e aí no número três? Eu pensei: Uau!, lembrou, mencionando a colaboração de Shakira para o single Girl Like Me.

J Balvin, então, o interrompeu e acabou supostamente levando o assunto para um contexto sexual. Fãs da colombiana se revoltaram ao interpretarem as falas do músico que, segundo eles, sugeririam que os números mencionados por Will fossem referentes a posições sexuais.

- E aí depois você volta pro número um! Aí vamos pro número sete, depois dez, aí vamos pro vinte. E aí voltamos mais uma vez para o primeiro. O primeiro é o melhor.

Não demorou muito para que o nome de Shakira e a hashtag #JBalvinIsOverParty, que quer dizer que aquela pessoa foi cancelada, ficassem entre os assuntos mais comentados do Twitter. Alguns fãs da cantora, inclusive, relembraram um episódio de 2018, em que J Balvin disse que Rihanna não era uma mulher para casar.

Ele deve ter um parafuso a menos né? Quem em sã consciência fala mal da Shakira?, indagou um usuário.

Achei que ele já estava cancelado depois de falar que a RiRi não é mulher pra casar, avisou outra.