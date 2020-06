Prefeitura de São Bernardo entrega prédio da Fábrica de Cultura

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 12:51



A prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), realizou entrega do prédio da Fábrica de Cultura, no Centro, para que o equipamento seja administrado pelo governo do Estado de São Paulo. A intenção é de que a Fábrica de Cultura 4.0 comece a operar em setembro, pelo menos em sua primeira fase.

“Nessa primeira fase teremos 32 cursos, com 640 vagas. A expectativa é que 15 mil pessoas utilizem o equipamento por mês, ao menos nesse primeiro período”, declarou o secretário de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado, Sérgio Sá Leitão. O equipamento de cultura ficará sob gestão do Palácio dos Bandeirantes durante 20 anos, prorrogáveis por mais 20.

Toda a administração, a partir de agora, assim como gestão de cursos e demais custeios do equipamento de cultura ficaram totalmente a cargo do Palácio dos Bandeirantes. Alem de Leitão, participaram do ato o prefeito Orlando e a deputada estadual por São Bernardo Carla Morando (PSDB).

Conforme Leitão, o governo do Estado irá realizar cursos profissionalizantes para jovens entre 15 a 24 anos, principalmente, com o objetivo de que eles tenham oportunidade no mercado de trabalho.

A Fábrica de Cultura terá cursos de produção musical, audiovisual, espaço de artes, teatro e uma biblioteca totalmente digital.

“Aqui os artistas da cidade poderão difundir seu trabalho, para todas as pessoas que frequentarem a Fábrica”, disse Orlando Morando.