VW Nivus estreia com preços a partir de R$ 85.890

Leo Alves

Do Garagem360



25/06/2020 | 12:48



A Volkswagen apresentou nesta quinta-feira (25) todos os detalhes do VW Nivus. Ele chega em duas versões e preços entre R$ 85.890 (Comfortline) e R$ 98.290 (Highline). Sempre equipado com o motor 1-litro TSI de 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, o Nivus só terá versões equipadas com o câmbio automático de seis marchas.

VW Nivus: versões e conteúdos

Construído sobre a plataforma modular MQB, o Nivus tem 4,26 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,49 m de altura e 2,56 m de distância entre-eixos. O porta-malas é tem capacidade declarada de 415 litros. A seguir, confira os preços e versões do modelo.

VW Nivus Comfortline – R$ 85.890

De série ele traz seis airbags, auxílio de partida em rampa, controles eletrônicos de estabilidade e tração, faróis e lanternas em LED, DRL, câmera de ré, volante multifuncional, sistemas Isofix e top tether, sensor de estacionamento traseiro, freios a disco nas quatro rodas, retrovisores externos com ajustes elétricos e função tiltdown no lado direito, saídas traseiras do ar-condicionado e USB para os passageiros traseiros.

O único pacote opcional é o VW Play and Tech. Por R$ 3.520, ele adiciona o sistema VW Play, controle adaptativo de velocidade e distância, sistema autônomo de frenagem de emergência anti-colisão frontal e voltante multifuncional em couro com padlle-shift.

VW Nivus Highline – R$ 98.290

Adiciona todos os itens anteriores e os opcionais do modelo Comfortline. Há apenas o opcional da série de lançamento, que já está em pré-venda. Ele custa R$ 1.700 e adiciona o teto pintado em preto, retrovisores logos e rodas escurecidos e apliques externos em cores diferenciadas.

PCD

O Nivus não terá nenhuma versão PCD. Porém, a Volkswagen anunciou que irá oferecer um desconto para a versão Comfortline. Além da insenção de IPI, a empresa irá oferecer um bônus de 10%. Dessa forma, o preço cai para R$ 72.346 para o público com deficiência.