Facebook: como apagar várias publicações de uma vez

Para quem quer limpar os posts antigos do Facebook, a dica é usar uma ferramenta nativa. Isso porque a rede social permite apagar várias publicações de uma vez só, e ainda o usuário pode escolher entre excluir definitivamente da timeline ou arquivar e recuperar quando desejado. O 33Giga ensina a usar o recurso no tutorial abaixo. É importante destacar que tal função só está disponível no mobile. Não há informações se ela chegará à versão web.

1. Acesse o Facebook em seu celular e clique nas três listas (no iOS, elas estão localizadas no rodapé da tela; no Android, no topo).

2. Desça a tela e selecione “Configurações e privacidade”.

3. Dê um toque em “Configurações”.

4. Role a página até encontrar a seção “Suas Informações no Facebook”. Lá, clique em “Acessar suas informações”.

5. Agora, quem tiver iOS deve pressionar “Gerenciar atividade”. No Android, o caminho é um pouco mais longo: “Publicações” > “Suas publicações” > “Gerenciar atividade”.

6. Clique na opção “Suas publicações”.

7. Selecione todas as publicações que você quer apagar. Em seguida, escolha uma das opções: “Arquivar” vai ocultar o conteúdo da linha do tempo, sendo possível recuperá-lo. Já “Lixeira” vai apagar os posts em definitivo.

