Boa Vista: demanda por crédito do consumidor cai 6,2% em maio ante mês anterior

25/06/2020 | 12:17



A demanda por crédito do consumidor teve mais um recuo no mês de maio, confirmando a trajetória de quedas do índice em 2020. Segundo análise da Boa Vista, os pedidos por crédito caíram 6,2% no mês passado em comparação com abril deste ano, e 33,5% se comparado com igual mês em 2019, aplicados os ajustes sazonais.

No acumulado de 2020, a busca por crédito soma uma queda de 15,9%, enquanto que o acumulado dos últimos 12 meses passou para o campo negativo com uma retração de 5,7%.

Apesar de menos acentuada que as quedas registradas em abril e março - respectivamente de 24,4% e 14,2% ante os meses anteriores -, o desempenho do índice em maio reflete o cenário de crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo avalia a Boa Vista em nota, o resultado ainda confirma o fim da trajetória de estabilidade de crescimento que a demanda por crédito apresentava até janeiro deste ano, quando o índice teve alta de 1,2%.

Dentre os segmentos que compõem o indicador, o financeiro foi para o campo negativo com uma queda de 1% nos últimos 12 meses, enquanto o não financeiro registrou recuo de 8,9%. De acordo com análise da Boa Vista, o desempenho em maio foi influenciado pela queda nos dois segmentos, com destaque para o terceiro recuo consecutivo do setor financeiro, "que antes costumava apresentar sólidas taxas de crescimento", como avalia a instituição.

Com a provável piora no consumo e emprego, a Boa Vista prevê que a demanda do consumidor por crédito deve continuar a ser influenciada negativamente pela pandemia nos próximos meses.