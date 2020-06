Filha de Betty Lago e Danielle Winits homenageiam a atriz no dia em que faria 65 anos de idade: É tão fácil esquecer que você já se foi

25/06/2020 | 12:10



Na última quarta-feira, dia 24, seria comemorado o aniversário de 65 anos de idade de Betty Lago, que morreu em setembro de 2015 vítima de um câncer na vesícula. Na data, diversos artistas e fãs homenagearam a atriz, entre eles sua filha Patricia Lago.

No Instagram, Patricia postou um vídeo da mãe falando sobre a icônica cena na qual atua com uma barata na novela Quatro por Quatro, e na legenda falou sobre como ainda sente a falta de Betty diariamente:

Feliz Aniversário para a pessoa mais palhaça, mais divertida, mais contagiante, brilhante, generosa, amada e feliz que passou por aqui. Te amo mãe. Amor da minha vida. Você faz muita, mas muita falta mesmo. É tão fácil esquecer que você já se foi. Acordo e penso: ainda não falei com a mamãe hoje e essa é a hora que começo a rezar e pedir que Deus cuide e te proteja com muito amor. Ô sorte eu poder sentir você em mim o tempo todo. Afinal sou sua semente e semelhança. Te amo pra sempre.

A data também foi lembrada por Danielle Winits, que em seu Instagram postou uma foto de Betty com os olhos fechados e as mãos no rosto, relembrando da amiga com carinho na legenda:

Quando você pensa em mim eu sei, sei tanto. Hoje seria sushi + caipirinha e a gente rindo grau alto, nosso canto. Quando você pensa em mim eu sei, sei e já te adianto. Teu dia foi lindo, sem espaço pra pranto. Com você no meu mundo é só encanto.

Nos comentários da publicação, a atriz Maria Padilha também expressou saudades da amiga:

Muitas saudades dessa mulher!