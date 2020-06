No Santos, Jesualdo Ferreira é o segundo técnico mais velho do mundo em atividade

25/06/2020 | 12:02



O CIES Football Observatory (Centro de Estudo Internacional do Esporte) fez um levantamento e constatou que o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, é o segundo treinador mais velho em atividade no mundo. Ele só é mais novo que o turco Hamdi Yilmaz, do Keçiörengücü, time da segunda divisão da Turquia. A lista dos 15 mais velhos conta ainda com dois brasileiros: Geninho e Nelsinho Baptista.

O estudo fez o levantamento em 79 países e 110 ligas. Jesualdo, com 74 anos, aparece em segundo por uma diferença de apenas quatro meses. "Este estudo pioneiro sobre as características dos treinadores de clubes de futebol profissional em todo o mundo mostra que o perfil típico de um treinador é um homem com menos de 50 anos de idade (48,8), responsável por menos de um ano de trabalho (301 dias) e na maior parte das vezes nascido do país do clube treinado (7 de 10 casos)", diz uma parte do estudo.

O futebol brasileiro tem uma média de 52 anos de idade para os treinadores. A média mundial é de 48,8 anos. Geninho, que comanda o Vitória e Nelsinho Baptista, do Kashiwa Reysol, fazem parte da lista dos 15 mais velhos.

O estudo ainda mostra que o Campeonato Turco da segunda divisão é o que tem treinadores mais velhos, com média de 54,92. O Brasil aparece com o Brasileirão na 13ª posição, com 52,01 de média. A Série B tem 47,41 de média. Outro dado curioso é que 64,3% dos treinadores pelo mundo são ex-jogadores e 35% jogavam como defensores.

Confira a lista dos técnicos mais velhos (com clube, competição e idade):

Hamdi Yilmaz - Keçiörengücü (TUR/2) - 74,47

Jesualdo Ferreira - Santos (BRA) - 74,07

Ivan Karaula - Cibalia (CRO/2) - 73,07

Roy Hodgson - Crystal Palace (ENG) - 72,86

Dick Advocaat - Feyenoord (NED) - 72,73

Giampiero Ventura - US Salernitana (ITA/2) - 72,43

Gregorio Pérez - Universitario (PER) - 72,42

Julio Comesaña - Junior (COL) - 72,28

Geninho - Vitória (BRA/2) - 72,10

Winfried Schäfer - Bani Yas (UAE) - 70,44

Héctor Quintabani - Deportes Quindío (COL/2) - 70,04

Nelsinho Baptista - Kashiwa Reysol (JPN) - 69,91

Vladimer Khachidze - Torpedo Kutaisi (GEO) - 69,05

Manuel Cajuda - Leixões (POR/2) - 68,98

Bruce Arena - New England (USA) - 68,74