Fundação das Artes oferece cursos de artes para crianças e adolescentes

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 10:48



A Fundação das Artes de São Caetano está com as inscrições abertas para cursos de artes destinados a crianças e adolescentes. As aulas, que serão ministradas no próximo semestre, são dos Cursos Livres e Técnicos de artes visuais, dança, música e teatro. Interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 28 para se candidatar em www.fascs.com.br/inscricoes.

O curso de arte visual (a partir de 5 anos) parte da pesquisa de materiais, imagens e da experimentação de técnicas de artes plásticas, para que os alunos desenvolvam criatividade e sua própria poética. Desde cedo, crianças e jovens são estimulados a analisar aquilo que produzem, criando o hábito de refletir sobre seus processos criativos e fundamentar as obras criadas.

A partir dos 3 anos é possível participar das turmas de Ballet Clássico. Aulas teóricas e práticas que abordam desde as técnicas clássicas de ballet, até Dança Criativa e Contemporânea, ampliando as possibilidades de movimento e repertório. Posteriormente as aulas também contemplam Ballet de Repertório, Anatomia e Práticas de Ensino, adequadas à faixa etária de cada grupo. Para maiores de 15 anos, a instituição oferece o Curso Técnico em dança.

Os cursos de musicalização são para crianças a partir de 5 anos de idade, com o objetivo de despertar o prazer de ouvir e fazer música desde a infância. Por meio de vivências e jogos musicais, as crianças aprendem os princípios básicos da música, e partem para a alfabetização musical e princípios instrumentais, em aulas teóricas e práticas. Para os que já têm experiências anteriores, além das turmas de musicalização é possível ter aulas particulares de instrumento com professores altamente especializados.

Os cursos de teatro (a partir de 7 anos) tem aulas dinâmicas e alegres. O teatro é apresentado à crianças e jovens que aprendem brincando, através de exercícios de desinibição, interpretação, improviso e concentração. As aulas de teatro colaboram para que se tornem adultos com mais facilidade de socialização, integração e desenvolvimento da consciência.

O resultado será divulgado no site da Instituição nos dias 11 de julho (Artes Visuais, Dança e Teatro) e 16 de julho (Música). E o início das aulas acontece a partir do dia 1 de agosto de 2020.